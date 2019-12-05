سياسة
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أردوغان: استهداف المساجد والمدنيين يدق ناقوس الخطر لأجل القيم الإنسانية
أكّد الرئيس التركي أن ناقوس الخطر يدّق من أجل القيم الإنسانية بعد استهداف المساجد وقتل المدنيين بوحشية، وقال إنه من غير الممكن ربط الإرهاب بالإسلام، ولا يمكن تلطيخ سمعة الإسلام بسبب خروج إرهابي من بين المسلمين.
أردوغان: استهداف المساجد والمدنيين يدق ناقوس الخطر لأجل القيم الإنسانية
أردوغان: تركيا رفضت التمييز بين التنظيمات الإرهابية وتصنيفها بين جيدة وسيئة / AA
5 ديسمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استهداف المساجد وقتل المدنيين بوحشية، مؤشّر على أن ناقوس الخطر يدقّ من أجل القيم الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال حضوره حفل افتتاح مسجد كامبريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح أردوغان أنه من غير الممكن ربط الإرهاب بالإسلام، ولا يمكن تلطيخ سمعة الإسلام بسبب خروج إرهابي من بين المسلمين.

وأضاف أنه لا يمكن بأي حال أن يكون المسلم إرهابيّاً، وأن استخدام البعض عبارة "الإرهاب الإسلامي" غير مقبول بالمرة.

وأشار إلى أن العنصرية والتمييز ومعاداة الإسلام تنتشر مثل نبتة اللبلاب السامة في دول كانت مهداً للديمقراطية لسنوات طويلة.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ترفض التمييز بين التنظيمات الإرهابية وتصنيفها بين جيدة وسيئة.

وأفاد أردوغان بأن بلاده حيّدت أكثر من 3 آلاف إرهابي من داعش في مدينة الباب السورية، مبيّناً أن داعش لا علاقة له بالإسلام.

وتابع: "لا فرق بين قتلة المدنيين في جسر لندن ومنفّذي محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016 في بلدنا، التي أسفرت عن ارتقاء 251 شهيداً".

وأردف: "الإنسانية تمرّ بمرحلة صعبة، والقيم التي تجمع البشر تتعرض لتهديدات، وننتظر من المؤسَّسات السياسية والإعلامية في العالَم الغربي الابتعاد عن تهميش المسلمين".

واستطرد: "جميع الإرهابيين التابعين لتنظيمات داعش وغولن وYPG والنازيين الجدد، الذين أغرقوا منطقتنا في الدموع والآلام، ينتمون إلى عقلية واحدة، وجميعهم مصاصو دماء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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