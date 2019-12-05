سياسة
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عزل ترمب.. مجلس النواب يبدأ صياغة لوائح اتهام في حقّ الرئيس
طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي من رئيس اللجنة القضائية، صياغة لوائح الاتهام ضدّ الرئيس دونالد ترمب، وقالت إن إساءة استغلاله السلطة لتحقيق منافع سياسية "لا تترك لنا خياراً سوى التحرك".
عزل ترمب.. مجلس النواب يبدأ صياغة لوائح اتهام في حقّ الرئيس
بيلوسي: الرئيس أساء استخدام سلطاته لمصلحته السياسية الشخصية على حساب أمننا القومي / Reuters
5 ديسمبر 2019

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، طلبها رسميّاً من رئيس اللجنة القضائية في المجلس جيري نادلر، البدء بصياغة لائحة اتِّهام ضدّ الرئيس دونالد ترمب، تمهيداً لعزله.

وقالت بيلوسي في بيان تلته الخميس أمام المجلس: "في الولايات المتحدة لا أحد يعلو فوق القانون"، مضيفة أن ترمب "أساء استخدام السلطة وقوّض الأمن القومي وعرّض نزاهة علاقاتنا للخطر. لم يترك لنا الرئيس خياراً سوى التحرك".

وأردفت: "الحقائق لا يمكن الجدل فيها؛ الرئيس أساء استخدام سلطاته لمصلحته السياسية الشخصية على حساب أمننا القومي، وانتهك الدستور".

البيت الأبيض: على الديمقراطيين أن "يخجلوا"

وفي أولى ردود الفعل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، إن على الديمقراطيين أن "يخجلوا" من أنفسهم بعد إعلان بيلوسي.

وأضافت غريشام أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترمب يتطلع إلى "محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

من جهته حثّ ترمب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعاً، إن كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون التعامل مع القضية.

وكتب ترمب على تويتر: "إذا كنتم ستقرّرون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

بومبيو: تقرير مساءلة ترمب "مغلوط تماماً"

بدوره رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس، تقريراً يتضمن حجج الديمقراطيين وذرائعهم لمساءلة ترمب، واصفاً التقرير بأنه "مغلوط تماماً".

وتَضمَّن التقرير الذي يتألف من 300 صفحة، مزاعم بإساءة استخدام ترمب للسلطة، وأشار أيضاً إلى أن بومبيو كان بين كبار المسؤولين الذين كانوا على علم أو شاركوا في محاولة جني مكاسب سياسية من دولة أجنبية.

ونص التقرير على أن كثيراً من "أقرب مرؤوسيه (ترمب) ومستشاريه"، بمن فيهم بومبيو، ساعدوا الرئيس الأمريكي في محاولة الضغط على أوكرانيا وحجب المعلومات عن الكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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