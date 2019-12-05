سياسة
2 دقيقة قراءة
إضراب فرنسا.. توقف حركة القطارات وإغلاق برج إيفل
شل إضراب مفتوح دعت إليه نقابات العمال الفرنسية حركة المواصلات في العاصمة باريس، ونشرت الشرطة الفرنسية أكثر من ستة آلاف عنصر، في محاولة لتطويق احتجاجات رافضة لمشروع قانون جديد للتقاعد.
إضراب فرنسا.. توقف حركة القطارات وإغلاق برج إيفل
 تقارير إعلامية رجحت أن يشل الإضراب القطاعات الاقتصادية الحيوية في فرنسا وعلى رأسها المواصلات / Reuters
5 ديسمبر 2019

تعطلت حركة المواصلات في العاصمة الفرنسية باريس الخميس، على إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، على خلفية إضراب مفتوح دعت إليه نقابات العمال رفضاً لمشروع قانون جديد للتقاعد.

ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية في باريس بأنها "شبه منعدمة"، حسبما نقل موقع قناة فرانس 24.

كما أعلنت إدارة برج إيفل إغلاق المزار السياحي الخميس، وقالت في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الإغلاق سببه "حركة الإضراب المحلي" في البلاد.

وفي السياق، جرى إلغاء 10 قطارات من فئة فائقة السرعة، كما أعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20% من الرحلات الجوية، نتيجة تعطل حركة المواصلات بالمدينة.

كما انعدمت حركة السياحة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف "اللوفر".

ورجحت تقارير إعلامية أن يشل الإضراب القطاعات الاقتصادية الحيوية في فرنسا وعلى رأسها المواصلات.

من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوّقت قصر الرئاسة، تحسباً لأي احتجاجات أو أعمال عنف.

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاماً، مع ترك عمر 62 عمراً قانونياً للتقاعد.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل أو "عمر التوازن"، وهو ما اعتبرته النقابات نوعاً من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.

وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضاً على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us