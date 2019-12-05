وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وعقدت اللجنة اجتماعاً الخميس، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، إذ نوقش المشروع وجرت الموافقة عليه.

بدوره قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وقعتها مع ليبيا هي من المساهمات الهامة التي قدمتها تركيا من أجل السلام المستدام في منطقتها.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دولياً.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.