لقي ما لا يقل عن 58 شخصاً مصرعهم بعد انقلاب قارب يحمل عشرات المهاجرين في المحيط الأطلنطي قبالة السواحل الموريتانية، وفقاً لما ذكرته الأربعاء، وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة أن 83 شخصاً تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ سباحةً.

ويُعد الحادث واحداً من أكثر الكوارث فتكاً هذا العام بين المهاجرين الذين يحاولون خوض رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، إن القارب كان يحمل ما لا يقل عن 150 شخصاً وكان به القليل من الوقود بينما يقترب من موريتانيا، مشيرة إلى أن السلطات الموريتانية ساعدت الناجين في مدينة نواذيبو شمالي البلاد، إذ نُقِل عدد غير معروف من الجرحى إلى المستشفى.

وقال ناجون إن القارب الذي كان على متنه نساء وأطفال غادر غامبيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا لورا لونغاراروتي إن "السلطات الموريتانية تُنسِّق بكفاءة عالية مع الوكالات الموجودة حالياً في نواذيبو".

ولم يصدر أي بيان فوري من السلطات في غامبيا.

وعلى الرغم من صغر حجم غامبيا، وصل أكثر من 35 ألف مهاجر غامبي إلى أوروبا بين عامي 2014 و2018، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.