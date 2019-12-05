قُتِل شخصان وأصيب ثالث بجروح الأربعاء، جرّاء عملية إطلاق نار شهدتها قاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة في هاواي الأمريكية.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البنتاغون.

ووفق المصادر، فإن مدنيين اثنين يعملان في وزارة الدفاع لقيا حتفهما جرّاء الهجوم، بينما أصيب ثالث بجروح نُقِل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الحساب الرسمي للقاعدة العسكرية على تويتر أن البحّار الذي نفّذ الهجوم أطلق النار فأصاب ثلاثة من العمال المدنيين التابعين لوزارة الدفاع قبل أن يطلق النار على نفسه ويسقط قتيلاً.

وكان الحساب الرسمي للقاعدة أعلن إعادة فتح القاعدة بعد تأمين الوضع أمنياً، في أعقاب الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 2:30 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي الأمريكي.

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من الذكرى الـ78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر/كانون الأول 1941، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي وتدمير أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية.

وتقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفاً من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم.

وقد أُنشئت القاعدة بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربر البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر/تشرين الأول 2010.