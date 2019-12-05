قال مسؤولون أمريكيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجّهة يُشتبه في أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافوا أن تلك هي المرة الأولى التي تُصادَر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وصودرت الأجزاء الصاروخية في زورق صغير في بحر العرب، بواسطة البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي، في وقت متأخر من الأربعاء.

وذكر المسؤولون أن الواقعة توضِّح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون إلى الحوثيين.

ويأتي ذلك فيما يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتصدر إيران أجندة المباحثات.