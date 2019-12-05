سياسة
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البحرية الأمريكية تصادر أجزاء صواريخ إيرانية في طريقها إلى الحوثيين
نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يُشتبه في أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.
البحرية الأمريكية تصادر أجزاء صواريخ إيرانية في طريقها إلى الحوثيين
البحرية الأمريكية تصادر أجزاء صاروخية إيرانية يُشتبه في أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين / Reuters
5 ديسمبر 2019

قال مسؤولون أمريكيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجّهة يُشتبه في أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافوا أن تلك هي المرة الأولى التي تُصادَر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وصودرت الأجزاء الصاروخية في زورق صغير في بحر العرب، بواسطة البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي، في وقت متأخر من الأربعاء.

وذكر المسؤولون أن الواقعة توضِّح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون إلى الحوثيين.

ويأتي ذلك فيما يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتصدر إيران أجندة المباحثات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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