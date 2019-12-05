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قادة الناتو يحذّرون من تهديد الإرهاب وتحركات روسيا "العدوانية"، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقول إن بلاده متمسكة بمذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.

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إعلان لندن.. قادة الناتو يحذّرون من تهديد الإرهاب وتحركات روسيا "العدوانية"

أعلن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد الدول الأعضاء، وقال القادة في "إعلان لندن" الصادر في ختام اجتماع قادة الحلف الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، إن الناتو "يظل الأساس للدفاع الجماعي والمنصة الأساسية للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء". [TRT عربي]

وأضاف الإعلان أن "حلف الناتو تحالف دفاعي لا يشكل أي تهديد لأية دولة"، ولفت إلى ضرورة أن يناقش حلف الناتو بشكل مشترك "الفرص والتحديات الناجمة عن النفوذ المتزايد للصين وسياساتها الدولية". من جهة أخرى، قال زعماء الناتو إن "التحركات العدوانية" لروسيا تهدد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي. [الأناضول]

وجاء في الإعلان أيضاً "نحن كتحالف نواجه تهديدات وتحديات ناشئة عن جميع الاتجاهات الاستراتيجية. وتشكل أعمال روسيا العدوانية تهديداً للأمن الأوروبي الأطلسي، ولا يزال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل تهديداً مستمراً لنا جميعاً". [TRT عربي]

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: متمسكون بمذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الأربعاء، إن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقَّعة مع تركيا مؤخراً، بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي. [TRT عربي]

وعلّق المشري في مقابلة خاصة مع TRT عربي، على توقيع مذكرة تفاهم تركية ليبية حول التعاون بمناطق النفوذ البحري، قائلاً إنه "يجوز لنا الانتفاع بموارد النفط والغاز، وتوجد دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك بحقهما في استغلال الموارد الطبيعية". [TRT عربي]

وأكد أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت تمثّل "مصلحة عليا لليبيا وتُحافظ على مواردها، ولتركيا الحق في التنقيب عن النفط والغاز"، ولفت إلى أن لبلاده "خبرة كبيرة جداً فيما يتعلق بالحدود البحرية"، وأضاف: "نحن متأكدون مما نفعل ومن سلامة الإجراءات التي نتخذها". [TRT عربي]