قالت وزارة الطاقة الجزائرية، الأربعاء، إن شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات، ستستحوذ على أصول شركة "أناداركو" الأمريكية في حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد، لتمنع بذلك تحويلها إلى شركة "توتال" الفرنسية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكر بيان للوزارة أن الشركة الوطنية للمحروقات ستقوم بممارسة "حق الشفعة" على المصالح التي تحوزها شركة "أناداركو" في الجزائر، بناء على قرار صادر عن وزير الطاقة محمد عرقاب".

وأشار البيان إلى أن ممارسة حق الشفعة، يتعلق بـ"صفقة الحيازة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين "أناداركو" و"أوكسيدنتال".

وأقِرّ قانون "حق الشفعة" في الجزائر قبل سنوات، ويتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الدولة حق شرائها.

وبتاريخ 3 أغسطس/آب 2019، تمت عملية ضم وحيازة بين الشركتين البتروليتين الأمريكيتين، فيما ذكر البيان أن شركة "أكسيدنتال"، ستقوم ببيع جميع حصصها التي حازتها لصالح شركة "توتال".

وقبل أشهر أُعلِن عن صفقة لاستحواذ شركة "أوكسيدنتال بيتروليوم" الأمريكية للطاقة على شركة "أناداركو" مقابل 38 مليار دولار.

وعقب الإعلان، وقّعت "توتال" الفرنسية على اتفاق مع الشركة الأمريكية يقضي باستحواذها على الأصول التي تملكها "أناداركو" في القارة الإفريقية، مقابل 8.8 مليار دولار (بما فيها الجزائر).

وتوجد "أناداركو" في الجزائر، منذ عام 1998، وتدير حقولاً نفطية وغازية جنوبي البلاد، بالشراكة مع "سوناطراك" الحكومية للمحروقات.