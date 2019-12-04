وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاءه الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "جيد للغاية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، على هامش اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ترمب: "لقد جمعني لقاء جيد للغاية مع الرئيس التركي، حيث ناقشنا أموراً تتعلق بسوريا".

وقدم ترمب إشادة علنية بتركيا على ما تقوم به على الحدود السورية، مشيراً إلى وجود "التزام تام بوقف إطلاق النار" على الحدود السورية.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين عقدا اجتماعاً عقب القمة الرئيسية لحلف الناتو، واستمر الاجتماع 30 دقيقة بعيداً عن وسائل الإعلام.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا سبل تعزيز ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى تحديات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة.