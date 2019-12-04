سياسة
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جونسون: ندرك الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بالملف السوري
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الجميع يدرك الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا بوجود 4 ملايين سوري لديها، وتهديدات التنظيمات الإرهابية مثل YPG/PKK .
جونسون: ندرك الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بالملف السوري
جونسون: ندرك جميعاً الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا / Reuters
4 ديسمبر 2019

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، إن أعضاء حلف الناتو يدركون الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بالملف السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جونسون بعد انتهاء قمة زعماء الناتو المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن.

وصرح جونسون: "ندرك جميعاً الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا، بوجود 4 ملايين سوري لديها، وتهديدات التنظيمات الإرهابية مثل YPG/PKK".

وأضاف أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو "تحاول فهم خطط تركيا في شمال سوريا ورؤيتها للمستقبل هناك، تجنباً لأي سوء تفاهم بين أنقرة والحلف".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن قادة الناتو في بيان ختامي للقمة المنعقدة على مدار يومين، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد الدول الأعضاء.

وأكدوا أن يظل حلف الناتو هو الأساس للدفاع الجماعي والمنصة الأساسية للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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