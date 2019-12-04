أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن مؤسسات بلاده المرخص لها سوف تبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، مشدداً على أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط.

وأكد دونماز أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي.

وأوضح أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولاً على الاتفاق من قبل برلمانَي البلدين.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية بهدف حماية حقوق البلدين في شرق المتوسط في إطار القانون الدولي.