سياسة
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إعلان لندن.. قادة الناتو يحذّرون من تهديد الإرهاب وتحركات روسيا "العدوانية"
أكد "إعلان لندن" في ختام اجتماع الناتو أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد الدول الأعضاء، وحذّر من "التحركات العدوانية" لروسيا التي تهدد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
إعلان لندن.. قادة الناتو يحذّرون من تهديد الإرهاب وتحركات روسيا "العدوانية"
لفت الإعلان إلى ضرورة أن يناقش حلف الناتو بشكل مشترك التحديات الناجمة عن النفوذ المتزايد للصين  / Reuters
4 ديسمبر 2019

أعلن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد الدول الأعضاء.

وقال القادة في "إعلان لندن" الصادر في ختام اجتماع قادة الحلف الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، إن الناتو "يظل الأساس للدفاع الجماعي والمنصة الأساسية للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء".

وأضاف الإعلان أن "حلف الناتو تحالف دفاعي لا يشكل أي تهديد لأية دولة"، ولفت إلى ضرورة أن يناقش حلف الناتو بشكل مشترك "الفرص والتحديات الناجمة عن النفوذ المتزايد للصين وسياساتها الدولية".

وحول مسألة الإنفاق في الحلف، أكد الإعلان أن الإنفاق الدفاعي لدى الحلفاء في الناتو باستثناء الولايات المتحدة "ازداد منذ 5 أعوام، وبلغ أكثر من 130 مليار دولار".

من جهة أخرى، قال زعماء الناتو إن "التحركات العدوانية" لروسيا تهدد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.

وجاء في الإعلان أيضاً "نحن كتحالف نواجه تهديدات وتحديات ناشئة عن جميع الاتجاهات الاستراتيجية. وتشكل أعمال روسيا العدوانية تهديداً للأمن الأوروبي الأطلسي، ولا يزال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل تهديداً مستمراً لنا جميعاً".

وذكر الإعلان: "إننا نتصدى، وسنواصل التصدي بطريقة محسوبة ومسؤولة، لنشر روسيا صواريخ متوسطة المدى جديدة، والتي أدت إلى زوال معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، مما يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الأوروبي–الأطلسي".

وأوضح: "الحلفاء ملتزمون بشدة بالتنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من جميع جوانبها، بما في ذلك نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. نبقى منفتحين للحوار ولعلاقة بنّاءة مع روسيا عندما تجعل تصرفات روسيا ذلك الأمر ممكناً".

كما دعا البيان إلى ضرورة أن "يناقش حلف الناتو بشكل مشترك الفرص والتحديات الناجمة عن النفوذ المتزايد للصين وسياساتها الدولية".

وأشار البيان إلى "الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي" بين أوروبا وأمريكا الشمالية، واتفاق الدفاع المشترك بينهما، إذ يعد أي هجوم ضد أيّة دولة هجوماً على الجميع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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