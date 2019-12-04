أعلنت وزارة الداخلية التركية ترحيل 59 من المتهمين الأجانب بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل تشاتقلي الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وقال تشاتقلي إن تركيا ستواصل جهودها لترحيل جميع الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم "وليس لدينا أي تردد في هذا الصدد".

وأضاف: "رُحِّل 59 شخصاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني حتى اليوم، 26 منهم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و33 إلى بلدان أخرى".

وأشار المسؤول التركي إلى وجود 12 شخصاً آخر استُكمِلت الإجراءات بحقهم، لترحيلهم قريباً.

ولفت تشاتقلي إلى تحييد 131 إرهابياً خلال العمليات التي جرت الشهر المنصرم، بينهم شخصيات قيادية مدرجة على قائمة المطلوبين.

من جهة أخرى، كشف المسؤول التركي أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية بلغ 369 ألفاً و690 شخصاً. وقال إن عدد السوريين المسجلين في تركيا حالياً هو 3 ملايين و691 ألفاً و333 شخصاً.

كما أشار المتحدث إلى استمرار إجراءات الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية. وبيّن في هذا الصدد أن السلطات ضبطت 42 ألفاً و311 مهاجراً غير نظامي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينهم 6 آلاف و401 في البحار. وأضاف أن السلطات أوقفت 1210 أشخاص من منظمي الهجرات غير النظامية، وسُجِن 250 شخصاً منهم.