سياسة
6 دقيقة قراءة
بعد مواجهته بأدلة هائلة.. هل تُنهِي "الخيانة العظمى" حقبة حكم ترمب؟
أدلة هائلة على سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كشفها تقرير نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، لتبدأ مراسم قد تؤدِّي إلى عزل ترمب بتهمة "الخيانة العظمى أو الرشوة"، أمام رفض البيت الأبيض تلك الاتهامات ووصفها بـ"الزائفة".
بعد مواجهته بأدلة هائلة.. هل تُنهِي "الخيانة العظمى" حقبة حكم ترمب؟
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تتهم ترمب بالخيانة العظمى والرشوة / AFP
4 ديسمبر 2019

بعد فترة من التحقُّق والتحري، اتضحت الأدلة التي كشفت استغلال الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب سلطات منصبه عبر التماس مساعدة من أوكرانيا لتحقيق فائدة لحملة إعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2020.

هذه الأدلة جاءت في تقرير من 300 صفحة، نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكيّ الثلاثاء، وتقود نتائجه إلى مساءلة ترمب بغية عزله.

وكشف التقرير عن وضع ترمب شروطا للمساعدة العسكرية الأمريكيَّة التي تحتاج إليها أوكرانيا لمحاربة خصمها الروسي، حسب بيان مشترك لآدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل.

وبيّن التقرير أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس"، ونوّه بأنه ليس في التاريخ رئيس باستثناء ترمب أصدر أمراً إلى الجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس.

أخيراً، الأدلة واضحة على أنه بعد الكشف عن مخطط ترمب لتأمين المساعدة الأجنبية في إعادة انتخابه، تَورَّط الرئيس في عرقلة صريحة وغير مسبوقة للتحقيق من أجل التستُّر على سوء سلوكه

- محتوى التقرير الذي نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي

وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترمب ورئيس أوكرانيا كان تصعيداً مثيراً لحملة استمرت شهوراً لتحقيق "مكاسب سياسية". سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الإدارة الأمريكيَّة إلى تدخُّل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل إعادة انتخابه.

الملحمة الأوكرانية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيَّة، إن "المكالمات الهاتفية التي كُشف عنها في تقرير لجنة التحقيق بمجلس النواب الصادر يوم الثلاثاء تُظهِر اتصالاً مكثفاً بين رودولف جولياني، المحامي الشخصي للرئيس ترمب، والبيت الأبيض، خلال لحظات مهمَّة من الملحمة الأوكرانية".

وكشفت الصحيفة أن "سجلات المكالمات توفّر دليلاً ظرفياً قوياً على أن جولياني كان ينسق مع البيت الأبيض على منبره في أوكرانيا، وهو ما اعترف به جولياني من قبل".

وأضافت: "تُظهِر السجلات أيضاً اتصالاً بين ليف بارناس زميل جيولياني، وواحد من المدافعين الرئيسيين عن ترمب في الكونغرس، وهو الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب ديفين نونيس (كاليفورنيا)".

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة شركات الهاتف في تسليم السجلات كانت استجابة لطلب الكونغرس، وهي بمثابة تذكير بقوة أدوات التحقيق في الكونغرس، على الرغم من الجهود التي بذلها ترمب لمنع المسؤولين الحكوميين من الامتثال للتحقيق في المساءلة.

وحسب الصحيفة، يستخدم التقرير سجلات الهاتف لتعزيز الأدلة على أن جولياني وشركاءه وشخصاً أو أكثر من البيت الأبيض نسّقوا حملة تشهير ضدّ نائب الرئيس السابق جو بايدن.

في الأسابيع التي سبقت إعلان بايدن في 25 أبريل/نيسان أنه سيسعى للرئاسة، تُظهِر السجلات اتصالات بين جولياني وبارناس وجون سولومون، ثم كاتب عمود محافظ في صحيفة هيل.

في اليوم الذي أعلن فيه بايدن حملته، نشر سليمان مقالاً يزعم فيه أن أوكرانيا زرعت روسيا بتهمة التواطؤ ضدّ حملة ترمب، كما وصف العمود الجهود التي بذلها بايدن لطرد المدَّعي الأوكراني، وتساءل عما إذا كان بايدن قد تَصرَّف لحماية ابنه هنتر، الذي عمل في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية تواجه تحقيقاً، كما زعم المدَّعي العامّ المفصول. ولم يظهر أيّ دليل يدعم ادِّعاء المدَّعي العامّ.

البيت الأبيض.. تواطؤ مع ترمب

يظهر من ردّ البيت الأبيض على التقرير بشكل سريع، تواطؤه وانحيازه للرئيس الأمريكيّ، إذ قال في بيان له إن "شيف والديمقراطيين لم يتمكنوا من تقديم دليل على ارتكاب ترمب مخالفات بعد انتهاء العملية الزائفة أحادية الجانب، في إشارة إلى التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون.

هذا التقرير لا يعكس شيئًا أكثر من إحباطهم، وهذا التحقيق زائف لم يقدّم أي دليل ضدّ الرئيس

- المتحدثة باسم البيت الأبيض - ستيفاني غريشام

وفي خطوة تصعيدية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكيّ ومحاميه لن يشاركا في جلسات الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس والتي من شأنها إقرار عزله، والمقرر أن تبدأ الأربعاء.

وقال مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائيَّة في مجلس النواب الأمريكيّ: "لا يمكن توقُّع مشاركتنا في جلسة استماع في حين لم يُسمَّ الشهود بعد، وأيضاً يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائيَّة ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".

وأكَّد مستشار البيت الأبيض في رسالته، أنه "تحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء، مشيراً إلى أن "الدعوة إلى إجراء مناقشة أكاديمية مع أساتذة القانون، لا تبدأ في تزويد مساءلة الرئيس بمظهر من مظاهر العملية العادلة".

وسيرسل البيت الأبيض بشكل منفصل، الجمعة، التفاصيل الخاصَّة بمشاركة أي من ممثليه في جلسات الاستماع في المستقبل.

ويُجرِي مجلس النواب الأمريكيّ بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضدّ أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتمّ" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن الرئيس ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يُفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامَي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة ساحرات" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العامّ المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us