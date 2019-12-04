تلقّى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في الرياض، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك السعودي تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس تعاون دول الخليج العربي، المزمع عقدها في العاصمة الرياض في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأضافت الوكالة أن "الرسالة تسلّمها وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

ووردت خلال الأسابيع الماضية تقارير تتحدث عن انفراجة قريبة في الأزمة الخليجية قد تحدث خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وما عزز تلك الأنباء إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تستضيفها قطر حالياً بعد رفضها المشاركة سابقاً.

واستضافت السعودية القمة السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ3 زعماء، هم أمير قطر وسلطان عمان ورئيس الإمارات، فيما كان من المتوقع أن تستضيف الإمارات القمة المقبلة.