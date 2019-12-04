وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين، لسياساتهم القمعية في حق أتراك الأويغور بإقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال غربي الصين.

حصل مشروع القانون الذي قدمه براد شيرمان، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، على دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ ووفق عليه بـ407 أصوات مقابل رفض صوت واحد، خلال تصويت شهدته الجمعية العامة للمجلس الثلاثاء.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبيل التصويت: "اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية التي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي"، مضيفة: "نبعث رسالة إلى بكين: أمريكا تراقب ولن تبقى صامتة".

ويدعو النص الذي ووفق عليه في مجلس النواب، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينغيانغ، إذ يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور داخل معسكرات.

كما يحض مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة إلى حظر بعض الصادرات إلى الصين.

ولا يزال يتوجب أن يوافَق على النص في مجلس الشيوخ، إذ يتوقع أن يلقى أيضاً دعماً كبيراً قبل إرساله إلى ترمب.

وفي وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية، شهدت العلاقات بين البلدين مزيداً من التوتر الأسبوع الماضي، بإصدار ترمب قانوناً يدعم الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ ضد الحكومة الصينية المحلية هناك.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور.

فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، إذ قُتل نحو 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، بخاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتَي "الهان" الصينية و"الأويغور" التركية، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس/آذار الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال، "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".

بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال" هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجَزين فيها من الأفكار المتطرفة".

بكين تعترض

على صعيد آخر، انتقدت بكين الأربعاء، بشدة مجلس النواب الأمريكي، لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينغيانغ شمالي غربي الصين.

وعبّرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد التصويت في مجلس النواب الأمريكي، داعيةً إياه إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخل في الشؤون الصينية الداخلية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن مشروع القانون يُسيء "بشكل تعسفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب" في منطقة شينغيانغ.

وأضافت أن "الصين ستردّ وفقاً لتطور الوضع"، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.