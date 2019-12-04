سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 4 ديسمبر/كانون الأول 2019
الزعماء اتفقوا على ضرورة وقف استهداف المدنيين في سوريا 
4 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتفقون على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين بسوريا ودعم الجهود الأممية في ليبيا، والحريري يعلن دعمه سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية.

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      الزعماء يتفقون على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين بسوريا

        أكدت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أن زعماء بريطانيا وفرنسا وتركيا اتفقوا خلال قمة حلف شمال الأطلسي على ضرورة وقف كل الهجمات ضد المدنيين في سوريا بما في ذلك في إدلب. [TRTعربي]

        وأوضح البيان أن زعماء الدول المذكورة "يؤكدون مجدداً دعمهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لطرح عملية سياسية يقودها الليبيون بوساطة الأمم المتحدة". [TRTعربي]

        وجاء البيان بعد اختتام قمة رباعية في لندن جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. [الأناضول]

        الحريري يعلن دعمه سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

          أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الثلاثاء، دعمه رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة. [TRTعربي]

          جاء ذلك خلال لقاء جمع الحريري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، حسب بيان للحريري. [TRTعربي]

          ونقل البيان عن الحريري قوله: "أنا داعم لسمير الخطيب وتبقى بعض التفاصيل، ولن أشارك في الحكومة". [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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