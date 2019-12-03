سياسة
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تركيا تُرحّل 5 إرهابيين ألمان إلى بلادهم
أعلنت الداخلية التركية ترحيل 5 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم، في إطار عملية ترحيل مقاتلي داعش إلى بلدانهم التي أعلنتها الداخلية التركية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
تركيا تُرحّل 5 إرهابيين ألمان إلى بلادهم
أكد بيان الداخلية التركية أنه جرى ترحيل 5 مواطنين ألمان خارج البلاد / AP
3 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء ترحيلها 5 مقاتلين إرهابيين أجانب يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم.

جاء ذلك في بيان للداخلية التركية أكدت فيه أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة، وأضاف البيان "في هذا الصدد جرى ترحيل 5 مواطنين ألمان خارج البلاد".

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صرح وزير الداخلية سليمان صويلو أن بلاده "ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى."

وبعدها أعلن متحدث الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رحّلت السلطات التركية 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطانياً خارج تركيا، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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