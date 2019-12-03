سياسة
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تسيير الدورية التركية الروسية الـ13 شرقي نهر الفرات
سيّرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة الـ13 شرق نهر الفرات بسوريا وذلك بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
تسيير الدورية التركية الروسية الـ13 شرقي نهر الفرات
يأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي / وزارة الدفاع التركية
3 ديسمبر 2019

سيّرت القوات التركية والروسية، الثلاثاء، الدورية البرية المشتركة الـ13 شرق نهر الفرات بسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن الدورية جرت في منطقة عين العرب (كوباني).

وشارك في الدورية 4 مركبات من كلا الجانبين وطائرات مُسيّرة على عمق 7 كيلومترات وامتداد 56 كيلومتراً.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي تنظيم PKK، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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