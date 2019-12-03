سياسة
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ترمب: تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين للحصول على مقاتلات بديلة عن F-35
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح أدلى به خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F-35 الهجومية.
ترمب: تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين للحصول على مقاتلات بديلة عن F-35
ترمب يقول إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين حال لم تحصل على مقاتلات F-35 
3 ديسمبر 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F-35 الهجومية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قُبيل انعقاد قمة زعماء الناتو في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ترمب: "جرى تعليق تزويد تركيا بمقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية، وما ستفعله تركيا الآن هو اللجوء إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى".

وأردف قائلاً: "تركيا لا ترغب في اللجوء إلى دول أخرى من أجل الحصول على طائرات حربية، إنهم يريدون شراء أفضل المقاتلات، ويريدون شراء أعداد كبيرة منها وقد دفعوا حتى الآن مليارات الدولارات".

وتابع: "تركيا عرضت على إدارة باراك أوباما شراء منظومة باتريوت، لكن إدارة أوباما رفضت هذا العرض، ولهذا اتجهت تركيا نحو روسيا واشترت S-400".

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات جيِّدة مع تركيا، وأن الاتفاق المبرم بين البلدين حيال الأوضاع في الشمال السوري أسفر عن نتائج إيجابية. وأضاف أن قوات بلاده ظلت لفترة طويلة في الحدود التركية السورية، وأن هذه القوات انسحبت من تلك المناطق.

وأكّد الرئيس الأمريكي أن "تركيا ساعدتنا كثيراً في عملية القضاء على البغدادي".

من جانبه قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن تركيا أوقفت عمليتها العسكرية في الشمال السوري. وشدّد على ضرورة التركيز على الحل السياسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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