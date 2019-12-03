أعلن مركز قطر للمال أن الدوحة تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز يوسف محمد الجيدة إن قطر نالت العام الماضي الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا، مؤكّداً أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة استثماراتها هناك، لا في مجال الصيرفة فقط، بل وفي قطاع العقارات.

وتابع: "التعهُّد الذي قدّمته قطر العام الماضي لتركيا بالاستثمار فيها بقيمة 10 مليارات دولار، أُنجِز بنسبة 35%. سننفّذ استثمارات جديدة في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار".

وأوضح الجيدة أن الاستثمارات هي نتاج العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.

وأشار الجيدة إلى أن تركيا تُعَدُّ بوابة أوروبا، مثلما تُعَدُّ ماليزيا بوابة آسيا، وقطر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكّداً أن هذه البلدان الثلاثة يمكنها نقل التمويل الإسلامي إلى مرحلة متطورة. ووصف مشروع مركز إسطنبول المالي بـ"الاستراتيجي"، نظراً إلى موقعه بين أوروبا والشعوب المسلمة، مؤكّداً أنه يشكّل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووقّعت أنقرة والدوحة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.