أشاد القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى دمشق عبد الحكيم النعيمي، بحكم بشار الأسد في سوريا، وبالعلاقات المتينة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له نقلها موقع "روسيا اليوم" خلال احتفال السفارة الإماراتية في سوريا مساء الاثنين، بعيد الإمارات الوطني الثامن والأربعين.

وقال النعيمي إن "العلاقات السورية-الإماراتية متينة ومتميزة وقوية"، مضيفاً أن الإمارات "تتمنى أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا".

من جهته قال نائب وزير خارجية النِّظام السوري فيصل المقداد خلال الاحتفالية، إن بلاده "لن تنسى دور الإمارات في الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد إغلاق دام 7 سنوات، إذ كانت أغلقتها عام 2011 عقب اندلاع الثورة في سوريا وتعامُل النِّظام العنيف معها.

وكانت الجامعة العربية قرَّرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تجميد مقعد سوريا على خلفية لجوء نظام الأسد بدعم إيرانيّ إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.