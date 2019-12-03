سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا عضو أساسي في الناتو ونتوقع تضامناً في كفاحنا ضد الإرهاب
في كلمة له قُبيل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده عضو لا يمكن التخلِّي عنه في حلف الناتو، وأنها من أكثر الدول التي قدّمت دعماً للحلف، مضيفاً أن أنقرة تتوقع تضامناً من الناتو في كفاحها ضد الإرهاب.
أردوغان: تركيا عضو أساسي في الناتو ونتوقع تضامناً في كفاحنا ضد الإرهاب
أردوغان يؤكد أن تركيا عضو لا يمكن التخلِّي عنه في الناتو، وأنها من أكثر الدول التي قدّمت دعماً للحلف / AA
3 ديسمبر 2019

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن تركيا عضو لا يمكن التخلِّي عنه في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأنها من أكثر الدول التي قدّمت دعماً للحلف، مضيفاً: "نتوقع تضامناً من الناتو مع تركيا في كفاحها ضد الإرهاب".

واستدرك في كلمة ألقاها قُبيل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في لندن، بأن "البعض يحاول بنيَّة سيئة أن يقلّل أهمية عضويتنا في الناتو".

وأشار أردوغان إلى أن المشاركين في القمة سيبحثون الملفات الإقليمية المهمة وعلى رأسها ملفا سوريا وليبيا.

وتابع: "سألتقي قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا لبحث التطورات في سوريا، والمنطقة الآمنة ستكون على رأس أجندة القمة الرباعية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا".

وشدّد الرئيس التركي على أن "التهديدات التي تواجهنا اليوم تفرض على حلف الناتو تحديث نفسه"، لافتاً إلى أنه "على الحلف العسكري زيادة قوّته لمواجهة التهديدات حتى لا يدفع الدول الأعضاء إلى البحث عن تحالفات بديلة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده كانت البلد الوحيد الذي قاتل تنظيم داعش الإرهابي وجهاً لوجه وهزمه في سوريا.

أمّا بخصوص الخلافات حول الاستفادة من الموارد الطبيعية شرقي المتوسط، فقال أردوغان إنه سوف يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في لندن بناءً على طلب من الأخير.

وكان بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أفاد الاثنين، بأن أردوغان سيتوجه الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في القمة التي تُعقَد بين الثلاثاء والخميس، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us