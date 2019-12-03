سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 3 ديسمبر/كانون الأول 2019
جليك: ماذا تفعل فرنسا في القارة الإفريقية دون غطاء أممي؟ / AA
3 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

حزب العدالة والتنمية التركي يقول إن الرئيس الفرنسي آخر من يحقّ له الحديث عن تطلُّعات تركيا من حلف الناتو، وعُمان تدعو إلى مؤتمر حوار شامل بين دول الخليج وإيران.

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العدالة والتنمية التركي: ماذا تفعل فرنسا في القارة الإفريقية دون غطاء أممي؟

قال المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إنه يتعين سؤال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن طبيعة وجود بلاده في القارة الإفريقية دون غطاء أممي. [TRT عربي]

وأكد جليك الاثنين، أن "فرنسا آخر دولة وماكرون آخر زعيم يحقّ له القول بأن لا تنتظر تركيا دعم الناتو لتنفيذها عملية نبع السلام"، وتابع : "يتعين سؤال ماكرون: ماذا تفعلون في مالي أو في مناطق أخرى بإفريقيا؟ وما الغاية من عملياتكم التي نفّذتموها دون قرارات أممية؟". [الأناضول]

وتأتي انتقادات جليك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، اعتبر فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "موت دماغي"، بعد أن صرح الأخير قبل أيام بأن الناتو يعاني من "موت سريري". [TRT عربي]

عُمان تدعو إلى مؤتمر حوار شامل بين دول الخليج وإيران

دعا وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الاثنين، إلى عقد مؤتمر شامل لجميع الدول المعنية بمنطقة الخليج، بمشاركة إيران للحوار والتفاهم. وجاء ذلك خلال لقاء بن علوي ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، حسب بيان الخارجية الإيرانية. [TRT عربي]

وقال الوزير العماني إن أوضاع المنطقة "بحاجة إلى مزيد من الحوار والتفاهم"، مضيفاً أن "إقامة مؤتمر شامل بمشاركة جميع الدول المعنية يمكن أن تكون مفيدة". [TRT عربي]

من جانبه أكّد ظريف "ضرورة خفض التوتر في المنطقة بخاصة في اليمن"، مؤكداً أن إيران "ترحّب وستقدّم الدعم لأيّ خطوة ومبادرة، وتتابع بحسن نية في سبيل خفض التوتر في المنطقة"، ووصف عزم إيران بـ"الجادّ" في الحوار مع جميع دول المنطقة، موضحاً أنه "قُدّمَت مبادرة هرمز للسلام في هذا السياق". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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