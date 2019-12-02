سياسة
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PKK الإرهابي يحرق مخيماً للنازحين في دير الزور السورية
أضرم تنظيم YPG/PKK الإرهابي النيران في مخيم للنازحين يأوي نحو 200 عائلة في دير الزور السورية.
PKK الإرهابي يحرق مخيماً للنازحين في دير الزور السورية
عناصر التنظيم الإرهابي أضرموا النار في مخيم يأوي نحو 200 عائلة نازحة في ريف دير الزور / AA
2 ديسمبر 2019

أقدم تنظيم YPG/PKK الإرهابي الاثنين، على إحراق مخيم للنازحين السوريين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وحسب مصادر محلية، أضرم عناصر التنظيم الإرهابي النار في مخيم يأوي نحو 200 عائلة نازحة في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور.

ويضم المخيم المتضرر الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وبعد اندلاع الحريق فيه نزح سكانه إلى القرى المجاورة.

في الأثناء ذاتها، هدد تنظيم YPG/PKK الإرهابي بإحراق مخيم مجاور به 300 خيمة، انتقاماً لمقتل أحد مناصريه في المنطقة.

وأقدم التنظيم الإرهابي، مرات عدة، على إحراق مخيمات النازحين وأراضي المدنيين الزراعية الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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