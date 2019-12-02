أقدم تنظيم YPG/PKK الإرهابي الاثنين، على إحراق مخيم للنازحين السوريين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وحسب مصادر محلية، أضرم عناصر التنظيم الإرهابي النار في مخيم يأوي نحو 200 عائلة نازحة في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور.

ويضم المخيم المتضرر الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وبعد اندلاع الحريق فيه نزح سكانه إلى القرى المجاورة.

في الأثناء ذاتها، هدد تنظيم YPG/PKK الإرهابي بإحراق مخيم مجاور به 300 خيمة، انتقاماً لمقتل أحد مناصريه في المنطقة.

وأقدم التنظيم الإرهابي، مرات عدة، على إحراق مخيمات النازحين وأراضي المدنيين الزراعية الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها.