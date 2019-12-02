قال المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إنه يتعين سؤال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن طبيعة وجود بلاده في القارة الإفريقية دون غطاء أممي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين، بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، في أنقرة، حيث أكد جليك أن ماكرون، آخر من يحق له الحديث عن تطلعات تركيا من حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف جليك: "فرنسا آخر دولة وماكرون آخر زعيم يحق له القول بألا تنتظر تركيا دعم الناتو لتنفيذها عملية نبع السلام".

وتابع : "يتعين سؤال ماكرون: ماذا تفعلون في مالي أو بمناطق أخرى في إفريقيا؟ وما الغاية من عملياتكم التي نفذتموها دون قرارات أممية؟".

وتأتي انتقادات جليك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، اعتبر فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "موت دماغي" (وليس الناتو) ودعاه لمراجعة طبيب.

وأضاف أردوغان مخاطباً الرئيس الفرنسي: "سيد ماكرون، انظر، أتحدث الآن من تركيا، وسأقول هذا في الناتو أيضاً، عليك أن تفحص موتك الدماغي أولاً".

وتابع الرئيس التركي: "هل من شأنك الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها؟ هل تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات كهذه؟".

وشدّد أردوغان على أن "فرنسا تتجاهل مخاوف تركيا في سوريا، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".

وأكمل: "أنت (ماكرون) لا تفي بالالتزامات التي يجب عليك الوفاء بها للحلف، ولا تدفع الأموال المستحقة للناتو، وفي النهاية أنت تتفاخر".