سياسة
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النظام السوري يقصف سوقين شعبيين في إدلب مُخلفاً 14 قتيلاً
ارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري على سوقين شعبيين في إدلب السورية إلى 14 وجُرح 27 آخرون، وأكدت وزارة الدفاع التركية استهداف النظام لمناطق مدنية ووقوع ضحايا من النساء والأطفال.
النظام السوري يقصف سوقين شعبيين في إدلب مُخلفاً 14 قتيلاً
تعرض سوقان شعبيان في إدلب لقصف مكثف من قِبل مقاتلات النظام السوري / AFP
2 ديسمبر 2019

لقي 14 شخصاً حتفهم وأصيب 27 آخرون الاثنين، في قصف النظام السوري لمناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وقامت مقاتلات النظام بقصف سوقين شعبيين في منطقتي معرة النعمان وسراقب الواقعتين جنوبي محافظة إدلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن النظام السوري يواصل استهداف الأبرياء في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وذكرت في بيانها "اليوم تعرض سوقان شعبيان في إدلب لقصف مكثف من قِبل مقاتلات النظام السوري، وقُتل في هذه الهجمات 14 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب 27 آخرون".

وكانت تركيا وروسيا وإيران قد أعلنت عن توصلها لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري في مايو/أيار 2017.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

وأسفرت الهجمات المتواصلة للنظام عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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