سياسة
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"الدفاع" التركية: ارتفاع عدد قتلى القصف الجوي على إدلب إلى 14 مدنيّاً
قصفت مقاتلات النظام السوري سوقين شعبيتين في منطقتي معرة النعمان وسراقب الواقعتين جنوبي محافظة إدلب. و قالت وزارة الدفاع التركية إن عدد قتلى القصف الجوي وصل إلى 14 مدنيّاً بينهم أطفال ونساء.
"الدفاع" التركية: ارتفاع عدد قتلى القصف الجوي على إدلب إلى 14 مدنيّاً
النظام السوري يستهدف سوقين شعبيتين في محافظة إدلب ويقتل مدنيين / AA
2 ديسمبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين، إن عدد قتلى القصف الجوي للنظام السوري على إدلب ارتفع إلى 14 مدنيّاً بينهم أطفال ونساء.

وقصفت مقاتلات النِّظام السوري الاثنين، سوقين شعبيتين في منطقتي معرة النعمان وسراقب الواقعتين جنوبي محافظة إدلب.

وكانت مصادر في الدفاع المدني بإدلب قد أفادت بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل مدني في سراقب و10 آخرين في معرة النعمان.

وأضافت المصادر أن القصف أدَّى أيضاً إلى إصابة أكثر من 20 مدنيّاً، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصُّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النِّظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة رغم التفاهم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقُتل أكثر من 1300 مدني جرَّاء هجمات النِّظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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