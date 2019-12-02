أعلنت الصين التعليق الفوري للرسوّ المؤقَّت لسفن حربية أمريكيَّة في هونغ كونغ، وفرض عقوبات على عدة منظَّمات أمريكيَّة غير حكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ للصحفيين الاثنين، إن هذه التدابير العقابية تأتي ردّاً على تبنِّي الولايات المتَّحدة قانوناً لدعم التظاهرات المندلعة في هونغ كونغ منذ ستة أشهر.

والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الصينية أنها ستتخذ تدابير للردّ على توقيع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب قانوناً بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ.

وتعتبر بكين هذا النصّ تدخلاً في شؤونها الداخلية.

وردّاً على ذلك أعلنت هوا أن الحكومة قررت تعليق طلبات الرسوّ الموقَّت "للسفن الحربية الأمريكيَّة اعتباراً من اليوم".

وترسو سفن أمريكيَّة بانتظام في هونغ كونغ في إطار زيارات تتيح لها تأمين حاجاتها اللوجستية.

وفي أغسطس/آب الماضي، عرقلت بكين زيارتين لسفن أمريكيَّة، حسب البحرية الأمريكيَّة. وسبق أن حصلت زيارة للبحرية الأمريكيَّة في نيسان/أبريل، قبل بدء التظاهرات في هونغ كونغ.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الصينية "ستفرض عقوبات على منظمات غير حكومية أساءت التصرّف" في هونغ كونغ خصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وهي الصندوق الوطني للديمقراطية، والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، وفريدم هاوس، من دون تحديد ما هي العقوبات.

ووصفت بكين الأسبوع الماضي القانون الأميركي بشأن هونغ كونغ بأنه "مقزز للغاية".

ويهدّد ذلك القانون بتعليق الوضع الاقتصادي الخاص الذي منحته واشنطن لهونغ كونغ في حال لم يتمّ احترام حقوق المتظاهرين.

ووقّع ترمب كذلك قانوناً يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع المتظاهرين.