سياسة
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وفاة 13 باكستانياً في حريق منزل غربيّ الأردن
قال الدفاع المدني الأردني إن حريقاً شبّ في أحد المنازل في منطقة الكرامة بغور الأردن نتج عنه وفاة 13 شخصاً إثر تعرُّضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف، فيما أخمدت الحريق فرق الإطفاء.
وفاة 13 باكستانياً في حريق منزل غربيّ الأردن
الدفاع المدني الأردني يعلن وفاة 13 باكستانياً بسبب حريق شبّ في منزل
2 ديسمبر 2019

لقي 13 شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية مصرعهم، إثر حريق منزل في منطقة الكرامة بغور الأردن، فيما أصيب 3 آخرون.

ونقل تليفزيون "المملكة" الحكومي على موقعه بياناً للدفاع المدني، جاء فيه أن "فرق الإطفاء في محافظة البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شبّ في بيت من صفيح الزينكو، يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/الشونة الجنوبية".

وأضاف أن "الحريق نتج عنه وفاة 13 شخصاً إثر تعرُّضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف، وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق".

وشكّلَت الجهات المعنية لجنة للوقوف على أسباب الحريق.

ويعيش الباكستانيون في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ يعملون في الزراعة بمنطقة الأغوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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