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وزارة الدفاع التركية تقول إن جهود تأسيس المنطقة الآمنة شمالي سوريا مستمرة و"نبع السلام" لم تستهدف سوى الإرهابيين، والكويت تؤكّد أن القمة الخليجية ستُعقَد الشهر الجاري وستكون محطة مهمَّة للمصالحة.

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تركيا: جهود تأسيس منطقة آمنة مستمرة.. ونبع السلام لم تستهدف سوى الإرهابيين

أفادت وزارة الدفاع التركية في بيانِ صدر الأحد، بأن عملية نبع السلام شمالي سوريا خُططت ونُفّذت بما لا يضر بالمدنيين الأبرياء والمعالم التاريخية والثقافية والدينية والبيئة. [TRT عربي]

وشدّد البيان على أن "العملية لم تستهدف إلا الإرهابيين، وبما يتماشى مع القانون الدولي، وجرى خلالها تحديد الأهداف الإرهابية عبر أنظمة عالية الدقة". وأكّد أن "عملية نبع السلام خُططت ونُفِّذت بحيث لم تُلحِق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء أو المعالم التاريخية والثقافية والدينية والبيئة، في إطار القيم المهنية والمعنوية والأخلاقية التي تُعَدّ جزءاً من تاريخنا وثقافتنا المتجذرة". [وزارة الدفاع التركية]

وأوضح البيان أن تركيا تواصل أنشطة الاستطلاعات وتفكيك الألغام في إطار تأسيس منطقة آمنة وإرساء الاستقرار في المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية، وأشار إلى أن "إرهابيي تنظيم PKK/YPG يواصلون استهداف المدنيين الأبرياء وشنّ الهجمات وقتل الأشقاء السوريين بوحشية". [TRT عربي]

الكويت: القمة الخليجية تُعقَد في 10 ديسمبر وستكون محطة مهمة للمصالحة

قال رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الحمد الصباح يوم الأحد، إن القمة الخليجية ستنعقد في الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وستكون "محطة مهمة للغاية في المصالحة الخليجية". [TRT عربي]

وأضاف الصباح خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية: "بمساعي صاحب السمو (أمير الكويت) تَحقَّق بعض الخطوات الصغيرة في المصالحة الخليجية، ودورة خليجي 24 في قطر إحدى هذه الخطوات، والقمة الخليجية في الرياض محطة مهمة جدّاً". [الأناضول]

وكشف عن أن "قمة مجلس التعاون ستُعقَد في 10 ديسمبر/كانون الأول، وصاحب السموّ مستمرّ وداعم للعمل نحو إنهاء الخلاف الخليجي". وتابع الصباح: "نتألم على بيتنا الخليجي ولا مساومة في ذلك، ونعوّل على حكمة القادة". [TRT عربي]