قررت السلطات الأردنية الأحد، تحويل مواطن إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى محكمة أمن الدولة.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نقلاً عن مصدر رسمي لم تسمّه.

وأحُيل المواطن الإسرائيلي ويدعى كونستانتين كوتوف إلى محكمة أمن الدولة، بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدّرة بقصد التعاطي".

وأوضح المصدر أن محاكمة المتهم تبدأ الاثنين.

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السلطات المعنية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في حينه إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.