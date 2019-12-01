سياسة
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حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف مجمع سرت للمطاحن
قالت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً إن طيراناً إماراتياً داعماً لمليشيات خليفة حفتر قصف مجمع منطقة سرت للمطاحن والأعلاف.
حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف مجمع سرت للمطاحن
"الوفاق" الليبية تتهم الإمارات بقصف مجمع سرت للمطاحن / AA
1 ديسمبر 2019

اتهمت حكومة الوفاق الليبية الأحد، طيراناً إماراتياً داعماً لمليشيات خليفة حفتر، بقصف مجمع منطقة سرت للمطاحن والأعلاف.

وأوضحت الحكومة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لقوة حماية سرت التابعة لها، بأن "القصف تسبب في خسائر مادية داخل هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة"، من دون وجود أي إصابات بشرية.

وفي السياق ذاته، شهدت منطقة الساعدية جنوبي طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الوفاق ومليشيات حفتر بعد هدوء حذر استمر لأيام.

وبينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم مليشيات حفتر على طرابلس، نفت أبو ظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

وتشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية سمّتها "بركان الغضب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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