سياسة
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تونس.. دعوات لإقالة وزير السياحة إثر اتهامه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل
دعا سياسيون وإعلاميون ونشطاء تونسيون إلى إقالة وزير السياحة روني الطرابلسي، متهمين إياه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل، بعد أن أدلى بتصريح يدعو فيه إلى منح الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل من أصول تونسية، جواز السفر التونسي.
تونس.. دعوات لإقالة وزير السياحة إثر اتهامه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل
دعا سياسيون وإعلاميون ونشطاء تونسيون إلى إقالة وزير السياحة في حكومة بلادهم روني الطرابلسي / AFP
1 ديسمبر 2019

دعا سياسيون وإعلاميون ونشطاء تونسيون، إلى إقالة وزير السياحة في حكومة بلادهم "روني الطرابلسي"، متهمين إياه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل.

وتأتي الدعوات للاستقالة على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلاً لدى الرأي العام التونسي، طالب فيها الطرابلسي بـ"منح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من إسرائيل، وهم من أصول تونسية".

وقال وزير السياحة، في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية، إن "90% من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم".

ولفت الطرابلسي إلى أن "قطاع السياحة سيواجه اختباراً صعباً العام المقبل، في ذكرى الاحتفالات السنوية في معبد الغريبة بمدينة جربة".

في السياق ذاته، أعرب الطرابلسي عن مخاوفه من أن تؤثر تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد خلال حملته الانتخابية، على القطاع السياحي العام المقبل، والتي قال فيها "إنه يرفض دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة".

من جهته دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية، خالد الكريشي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إلى إقالة وزير السياحة روني الطرابلسي من منصبه فوراً.

وقال الكريشي "لم نكن مخطئين حين وصفناها بأنها حكومة الفشل والتطبيع والإقصاء".

من جانبه، كتب النائب المستقل ياسين العياري، على فيسبوك، "البرلمان سيستدعي الطرابلسي لتوضيح فحوى هذه التصريحات"، بينما لم يرِد رد رسمي إلى اليوم من رئاسة الحكومة إزاء ما قاله الوزير.

يشار ان الرئيس التونسي عبر في كثير من المناسبات عن دعمه للقضية الفلسطينية، وقال إبان فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي "سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".

وتقلد روني الطرابلسي منصب وزير للسياحة في حكومة الشاهد، نوفمبر/تشرين ثاني 2018.

والطرابلسي رجل أعمال تونسي ذو أصول يهودية، اقترن اسمه بالزيارة السنوية لليهود، التي تقام في مايو/أيار من كل عام في كنيس الغريبة بجزيرة جربة جنوبي تونس، التي تعتبر معقل اليهود في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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