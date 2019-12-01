سياسة
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وفد إسرائيلي يزور دبي تحضيراً لمعرض "إكسبو 2020"
كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن زيارة وفد رسمي تابع لها لدبي من أجل الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيداً لانطلاق معرض "إكسبو 2020" في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل.
وفد إسرائيلي يزور دبي تحضيراً لمعرض "إكسبو 2020"
الإمارات تستضيف وفداً إسرائيلياً تحضيراً لمعرض "إكسبو 2020" / AA
1 ديسمبر 2019

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن وفداً رسمياً إسرائيلياً يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

وحسب بيان للوزارة عبر صفحتها باللغة العربية على فيسبوك، فإن "الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيداً لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل".

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة.

ولم يصدر عن السلطات الإماراتية، حتى اللحظة، أي تعقيب على خبر الخارجية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، "إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض."

وأضاف "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جداً من شأنها دفع التطبيع قدماً، خطوة بعد خطوة بشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

ولم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، سلطنة عمان، فيما سبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية.

ويقام معرض "إكسبو" الدولي، مرة كل خمس سنوات، وهو أحد أكبر الأحداث الدولية، ويستمر 6 أشهر، وتقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، ويساهم في تسليط الأضواء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج، كما يقدم المشاركون فيه أفكاراً ومشاريع للعمل المشترك.

واستضافت مدينة ميلانو الإيطالية، معرض 2015، وسيقام المعرض القادم في مدينة "أوساكا" اليابانية عام 2025، وأقيم أول "إكسبو" دولي، في لندن في عام 1851.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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