سياسة
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بدء تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية في إيران
أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، الأحد، بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في البلاد المزمع إجراؤها في 21 فبراير/شباط المقبل، وسط احتجاجات تشهدها البلاد منذ أوائل الشهر الماضي، على خلفية رفع أسعار الوقود.
بدء تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية في إيران
من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير/شباط المقبل / AP
1 ديسمبر 2019

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، الأحد، بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في البلاد المزمع إجراؤها في 21 فبراير/شباط المقبل.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل موسوي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران قوله، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة سيستمر حتى السبت المقبل.

وستكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار لشعبية المعسكر الإصلاحي الذي يمثله رئيس البلاد حسن روحاني، وتأتي وسط احتجاجات تشهدها البلاد منذ أوائل الشهر الماضي، على خلفية رفع أسعار الوقود.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير/شباط المقبل على أن يبدأ عمل البرلمان في مايو/أيار.

ويتنافس المترشحون على 290 مقعداً في 208 دوائر انتخابية، ويتعين موافقة مجلس صيانة الدستور على الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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