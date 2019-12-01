سياسة
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واشنطن تحمّل النظام السوري مسؤولية إخفاق أعمال اللجنة الدستورية
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن واشنطن تُحمّل النظام السوري مسؤولية إخفاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، مشددة على دعمها للجهود الأممية الرامية لتسريع عملها.
واشنطن تحمّل النظام السوري مسؤولية إخفاق أعمال اللجنة الدستورية
واشنطن تتهم النظام السوري بعرقلة أعمال اللجنة الدستورية السورية  / AA
1 ديسمبر 2019

حمّلت وزارة الخارجية الأمريكية، نظام بشار الأسد مسؤولية إخفاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، إن واشنطن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الرامية لتسريع عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأوضحت أن الشروط المسبقة لوفد النظام السوري تنتهك النظام الداخلي للجنة الدستورية، وأن هذه الشروط محاولة لتأخير جهود تدعمها المجموعة المصغرة ومجموعة أستانا.

وأضافت أورتاغوس أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لم يكن كافياً، ويجب إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

والجمعة الماضي، أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولاً، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً بشكل متوازٍ من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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