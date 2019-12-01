سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 1 ديسمبر/كانون الأول 2019
شهدت تركيا مراسم ربط خطَّي "تاناب" و"تاب" لنقل الغاز بحضور الرئيس التركي أردوغان ونظيره الأذري علييف / AA
1 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

تركيا تشهد مراسم ربط خطَّي "تاناب" و"تاب" لنقل الغاز، وعبد المهدي يقدم استقالته لـ"تفكيك الأزمة" في العراق.

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عُقدت مراسم ربط خطَّي "تاناب" و"تاب" لنقل الغاز، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة الرئيس الأذري إلهام علييف. [TRTعربي]

ووصف أردوغان خط الأنابيب بمشروع سلام الإقليمي، في حين وصف نظيره الأذري هذا اليوم بالتاريخي. [الأناضول]

ووُضع حجر أساس لـ"تاناب" في مارس/آذار 2017، بحضور رؤساء تركيا وأذربيجان وجورجيا جيورجي مارغفيلاشفيلي. [الأناضول]

عبد المهدي يسلم استقالته

قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي السبت، إنه قدم استقالته إلى مجلس النواب لـ"تفكيك الأزمة"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. [TRTعربي]

وتلا عبد المهدي حسب كلمة مسجلة ألقاها خلال جلسة طارئة للحكومة السبت، نص طلب الاستقالة المقدم إلى البرلمان. [TRTعربي]

ودعا المجلس إلى "إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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