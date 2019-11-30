سياسة
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الجيش التركي يحبط هجمات إرهابية شمالي سوريا
تمكّن الجيش التركي السبت من إحباط محاولة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي تفجير سيارة مفخخة على قرية عين العروس الواقعة جنوب تل أبيض المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، وأصيب في اليوم ذاته 9 مدنيين بجروح جراء هجوم بسيارة مفخخة خارج القرية.
الجيش التركي يحبط هجمات إرهابية شمالي سوريا
تمكّن الجيش التركي من إحباط محاولة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي تفجير سيارة مفخخة على قرية قرب تل أبيض / AA
30 نوفمبر 2019

تمكّن الجيش التركي السبت من إحباط محاولة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي تفجير سيارة مفخخة على قرية عين العروس الواقعة جنوب تل أبيض المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، وأصيب في اليوم ذاته 9 مدنيين بجروح جراء هجوم نفذه إرهابيو تنظيم PKK/YPG بسيارة مفخخة خارج القرية.

الجيش التركي يحبط هجوماً إرهابياً

تمكّن الجيش التركي السبت، من إحباط محاولة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي تفجير سيارة مفخخة على قرية عين العروس الواقعة جنوب تل أبيض المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وذكر بيان نُشر عبر حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر السبت، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي حاول شن هجوم بسيارة مفخخة على قرية عين العروس الواقعة جنوب تل أبيض.

وأكد البيان أن نقطة التفتيش التابعة للجيش التركي على الطريق في المنطقة أحبطت الهجوم على القرية.

هجوم على مدنيين

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية في اليوم ذاته، إن "سيارة مفخخة فجرها تنظيم PKK/YPG الإرهابي، في مركز مدينة جرابلس الواقعة بمنطقة درع الفرات".

وارتفع عدد المصابين جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة جرابلس شمالي سوريا، إلى 9 مدنيين بينهم طفل.

وأضاف البيان: "إرهابيو تنظيم PKK/YPG المتعطشون إلى الدماء استهدفوا اليوم، المدنيين الأبرياء في مدينة جرابلس، ما خلف إصابة 9 أشخاص بينهم طفل".

وشهدت جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تفجيرات متكررة في الفترة الأخيرة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 16 مدنياً في المنطقة جراء هجمات بدراجات نارية مفخخة بالقنابل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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