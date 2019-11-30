سياسة
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أردوغان: الاتفاقية مع ليبيا ستنفذ ولن نسحب سفننا من شرق المتوسط
قال الرئيس التركي إن تركيا لا تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك، مؤكداً أنهم لن يتخلوا عن حقوقهم وأنهم لن يجعلوا حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة.
أردوغان: الاتفاقية مع ليبيا ستنفذ ولن نسحب سفننا من شرق المتوسط
أردوغان: الاتفاقية مع ليبيا ستنفذ ولن نسحب سفننا من المتوسط / AA
30 نوفمبر 2019

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، والاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبَّق بجميع بنودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب".

وقال أردوغان إن "جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضاً"، "وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء".

وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعاناً لصراخ البعض وعويله.

وأضاف: "لن نتخلى عن حقوقنا ولن نجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما أننا لن نطالب بشيء ليس من حقنا".

وتابع: "يوجد من يسعى لتأجيج التوتر بدلاً من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز على الرغم من وجود إمكانية التقاسم العادل".

وشدّد أردوغان على أن "تركيا لا تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.

وأعلن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكر، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية التي تهدف إلى حماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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