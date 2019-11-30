عُقدت مراسم ربط خطَّي "تاناب" و"تاب" لنقل الغاز، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة الرئيس الأذري إلهام علييف. ووصف أردوغان خط الأنابيب بمشروع سلام الإقليمي، في حين وصف نظيره الأذري هذا اليوم بالتاريخي.

مشروع سلام إقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خط أنابيب الغاز "تاناب" هو "مشروع سلام إقليمي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في مراسم ربط خط أنابيب "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب".

وأضاف أردوغان في المراسم التي شارك فيها نظيره الأذري إلهام علييف، "إننا نشهد لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا".

وشدد بصورة خاصة على أن "تاناب هو مشروع إقليمي ومشروع للسلام"، وأنه "رمز للصداقة المتجذرة بين بلداننا قبل كل شيء".

وأوضح الرئيس التركي أن مشروع "تاناب" هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا بطول 3 آلاف و500 كيلومتر.

وأكد أن "العقلية التي ترى قطرة النفط أثمن من دم الإنسان وحياته لم تجلب السلام والأمن للعالم".

وتابع أردوغان: "تاناب هو المثال الأبرز على الرؤية السلمية لبلادنا".

وأردف: "مضينا قدماً في تنفيذ مشروع تاناب كما هو مخطط منذ يونيو/حزيران 2012 بجهود حثيثة على الرغم من كل التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية".

"يوم تاريخي"

من جانبه، قال الرئيس الأذري في كلمة ألقاها خلال مشاركته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم الافتتاح، إن مشروع "تاناب" سيساهم في بناء الجسور والتعاون وتوفير فرص العمل وإبرام الاتفاقيات طويلة الأمد بين البلدان.

ووصف الرئيس الأذري إلهام علييف تشغيل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" وربطه مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" بأنه "يوم تاريخي".

وقال علييف: "إنه يوم تاريخي، آمل أن يكون عمر "تاناب" مديداً، ويحمل الفائدة لتركيا وأذربيجان والشعوب المجاورة".

وأكّد أن تركيا اليوم بلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية وهي مكان مناسب لذلك جداً، قائلاً: "تركيا اليوم باتت مركز قوة دولياً".

ووضع حجر أساس لـ"تاناب" في مارس/آذار 2017، بحضور رؤساء تركيا وأذربيجان وجورجيا.

ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري في المرحلة الأولى، 10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا، ويعد من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.

فيما يمتد خط "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً من حقل "شاه دينيز 2" الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وسيتصل مع خط "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي.