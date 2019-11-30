سياسة
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تعليق الإضراب المفتوح لأصحاب محطات الوقود في لبنان
بعد يوم واحد من إعلان نقابة المحروقات في لبنان إضراباً مفتوحاً، قال نقيب أصحاب محطات الوقود، الجمعة، بعد ما وصفه بالمشاهد المؤلمة التي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر البنزين، إنه تقرّر تعليق الإضراب، وعودة المحطات للعمل بشكل طبيعي.
تعليق الإضراب المفتوح لأصحاب محطات الوقود في لبنان
 سعر الدولار وصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق اللبنانية في ظل أزمات سياسية وأمنية / AFP
30 نوفمبر 2019

أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، ​سامي البركس، الجمعة، تعليق إضراب محطات الوقود، بعد اتصالات مع وزارة الطاقة.

وشهد لبنان، الجمعة، ازدحاماً خانقاً على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح.

وقال البركس في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن التعليق جاء "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن اليوم وتحديداً في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين".

وأضاف "ولما بُلّغنا مساء اليوم بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قررت النقابة تعليق الإضراب إفساحاً للمجال لإنجاح المفاوضات".

وتابع البركس "على أن تعقد النقابة اجتماعاً موسعاً قبل ظهر الاثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة".

وكانت نقابة المحروقات قد قررت الخميس، إعلان الإضراب المفتوح.

وعلّلت النقابة الخميس، قرار الإضراب بأنه يرجع إلى "حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".

وتنتهج المصارف اللبنانية سياسة التقييد على المودعين، ولا سيّما على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى تأجيج الأزمة.

ووصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية.

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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