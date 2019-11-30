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احتفالات تعم ساحات مدن عراقية ابتهاجاً باستقالة "مرتقبة" لرئيس الوزراء، وأردوغان يخاطب ماكرون "أنت من يعاني موتاً دماغياً وليس الناتو".

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استقالة مرتقبة وفرح شعبي

عمت الاحتفالات شوارع وساحات الاحتجاجات بمدن عراقية بينها العاصمة بغداد، الجمعة، على خلفية إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي نيته تقديم استقالته إلى البرلمان. [TRTعربي]

لكن الاحتفالات في محافظتي ذي قار والنجف بدت مغلفة بالحزن إثر مقتل 58 متظاهراً منذ الخميس. [TRTعربي]

وقدم قائد شرطة ذي قار في العراق محمد زيدان القريشي، الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف "الدامية" التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوبي العراق خلال اليومين الأخيرين. [الأناضول]

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه سيقدم استقالته للبرلمان، دون تحديد وقت محدَّد لذلك. [الأناضول]

أردوغان: ماكرون هو من يعاني موتاً دماغياً وليس الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني "موتاً دماغياً" ودعاه لمراجعة طبيب. وذلك تعليقاً على تصريحات ماكرون الأخيرة التي اعتبر فيها أن حلف الناتو يعاني من "موت دماغي". [TRTعربي]

وخاطب أردوغان ماكرون "الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها.. هل هو من شأنك؟ هل لديك صلاحية اتخاذ قرار كهذا؟". [TRTعربي]

وفي وقت سابق، قال ماكرون: "أدرك مخاوف تركيا الأمنية، لقد تعرضوا للعديد من الهجمات الإرهابية، لكن لا يمكن لتركيا أن تنتظر دعماً وتضامناً من الناتو لعملية تهدد التحالف الدولي لمكافحة داعش". [الأناضول]

ووجه مسؤولون أتراك، انتقادات شديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تصريحاته حول عملية نبع السلام. [الأناضول]