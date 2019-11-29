سياسة
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زلزال ألبانيا.. ارتفاع عدد القتلى إلى 49 واستمرار البحث عن ضحايا
ارتفع عدد قتلى زلزال ألبانيا إلى 49، فيما يستمر عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين محتملين، تحت أنقاض فندق يطل على البحر الأدرياتي.
زلزال ألبانيا.. ارتفاع عدد القتلى إلى 49 واستمرار البحث عن ضحايا
قالت فرق البحث إنه يعتقد أن شخصاً دفن تحت الأنقاض / Reuters
29 نوفمبر 2019

يستمر عمال الإنقاذ في ألبانيا في البحث عن ناجين محتملين، تحت أنقاض فندق يطل على البحر الأدرياتي (جزء من البحر الأبيض المتوسط)، بعد ثلاثة أيام من زلزال شدته 6.4 درجة، دمر المبنى الذي كان مؤلفاً من ستة طوابق ومباني أخرى كثيرة، في مدينة دورس الساحلية ومناطق محيطة بها.

وارتفع عدد القتلى إلى 49 حتى الجمعة، فيما شهدت البلاد أكثر من 500 هزة ارتدادية بعد زلزال يوم الثلاثاء، تجاوزت شدة بعضها خمس درجات.

وبقي فندق "ميرا ماري" الموقعَ الوحيد الذي لا يزال يواصل عمال الإنقاذ البحث فيه، فيما قالت فرق البحث، التي جاءت من صربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، إنه يعتقد أن شخصاً دفن تحت الأنقاض، حسب وكالة رويترز.

من جهته، قال رئيس الوزراء الألباني إدي راما إن 25 شخصاً لقوا حتفهم في مدينة دورس، و23 في ثوماني شمالي البلاد، وواحداً في بلدة لاك.

وأضاف راما أن الزلزال ألحق أضراراً شديدة بأكثر من 700 منزل ودمر 12 في دورس، وسبب تشققات وتصدعات في أكثر من 200 مبنى سكني.

وذكر راما أن الزلزال شرّد أكثر من 5000 شخص، يجري إيواؤهم في فنادق ومدارس وقاعات رياضية وأماكن إيواء مؤقت أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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