توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اكتساب تركيا مزيداً من الاستقرار الاقتصادي عام 2020، إلى جانب استمرار التعافي.

جاء ذلك في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة حول توقعات الدول الأوروبية النامية، ونشرته الجمعة.

وقالت الوكالة إن تركيا يمكن أن تكتسب عام 2020 مزيداً من الاستقرار. كما أوضحت أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة.

واعتبرت أن عام 2020 يوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية.

نمو اقتصادي

من جانب آخر، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق الجمعة، إن اقتصاد تركيا دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، وسيححق نمواً 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 5% تقريباً خلال الربع الأخير.

وأشار إلى أنه "على الرغم من الهجمات التي تعرض لها اقتصادنا، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة"، فإنهم يسيرون بخطى ثابتة وأكثر قوة.

وصعد مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 1.7% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2018.