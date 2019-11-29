سياسة
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اللجنة الدستورية السورية.. انتهاء الجولة الثانية بالفشل في جنيف
انتهت الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية في جنيف الجمعة، من دون التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، فيما لم يؤكد موعد الجولة المقبلة.
اللجنة الدستورية السورية.. انتهاء الجولة الثانية بالفشل في جنيف
الأطراف السورية تخفق في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية / AA
29 نوفمبر 2019

أخفقت الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني الجمعة، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولاً، تلته بقية الوفود، من دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، بشكل متوازٍ من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يؤكد موعد الجولة الجديدة، التي حددت سابقاً في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضامين الدستورية، فيما تحدث النظام عن اثنين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع من دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون: "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن على جدول الأعمال اتفاق".

وأضاف: "تحدث إليّ الرئيسان المشتركان (عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة)، خلال الأسبوع لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكناً".

واستدرك بيدرسون: "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئاً غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء".

وختم المبعوث الأممي بقوله: "لم نصل إلى هناك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريباً، وبناء على ذلك نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية".

وكانت أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية انطلقت الاثنين الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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