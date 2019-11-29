سياسة
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شاهد | بعد حادث طعن.. الشرطة تطلق الرصاص على شخص فوق جسر لندن
أطلقت الشرطة البريطانية النار على رجل الجمعة، بعد حادث طعن في منطقة جسر لندن. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن عملية الطعن أسفرت عن سقوط خمسة جرحى على الأقل.
شاهد | بعد حادث طعن.. الشرطة تطلق الرصاص على شخص فوق جسر لندن
الشرطة البريطانية قالت إن المشتبه الذي قُتل كان يرتدي سترة "مزيفة" تبدو كأنها مفخخة / AFP
29 نوفمبر 2019

قالت الشرطة البريطانية إنها أطلقت النار على رجل الجمعة، بعد حادث طعن في منطقة جسر لندن في العاصمة البريطانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها أن شخصين قُتلا الجمعة عندما طعن رجل عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن.

فيما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية مقتل المشتبه في تنفيذه الهجوم بموقع الحادثة، بعد إطلاق النار عليه خلال عملية التعامل والسيطرة على الوضع.

وأوضحت الشرطة أن حادث الطعن على جسر لندن هو "حادث إرهابي". فيما قال مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية نيل باسو إن المشتبه الذي قُتل كان يرتدي سترة "مزيفة" تبدو كأنها مفخخة.

من جانبه، أشار عمدة لندن صادق خان إلى أن الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر على خلفية حادث الطعن الذي وقع قرب جسر لندن.

وأشاد خان بـ"بالبطولة المبهرة" للمواطنين الذين تدخلوا في الحادث وركضوا نحو المشتبه، قبل أن تطلق الشرطة النار على الرجل.

كما قال خان إن بضعة أشخاص أصيبوا في حادث الجمعة، مضيفاً أن بعض الجرحى في حالة خطيرة.

وأظهر مقطع فيديو على تويتر جرى تصويره من موقع مرتفع على الجانب الآخر من الشارع، ما بدا أنهم ثلاثة من ضباط الشرطة يتراجعون مبتعدين عن رجل ساقط على الرصيف.

وكان اثنان من الضباط يصوبان بندقيتيهما نحو الرجل، الذي يمكن ملاحظة أنه يتحرك ببطء.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "جرى استدعاء الشرطة الساعة 1.58 بعد الظهر لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن، وأضافت: "اعتقلت الشرطة رجلاً. نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا".

وذكر شهود لوسائل إعلام بريطانية أن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث بعد سماع دوي أعيرة نارية.

وكان جسر لندن مسرحاً لهجوم في يونيو/حزيران 2017 حينما قاد ثلاثة مسلحين سيارة شحن صغيرة، وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصاً في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولاً من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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