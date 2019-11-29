سياسة
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أردوغان لماكرون: أنت من يعاني موتاً دماغياً وليس الناتو
أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني "موتاً دماغياً" ودعاه لمراجعة طبيب. جاء ذلك تعليقاً على تصريحات ماكرون الأخيرة التي اعتبر فيها أن حلف الناتو يعاني من "موت دماغي".
أردوغان لماكرون: أنت من يعاني موتاً دماغياً وليس الناتو
أردوغان لماكرون: أنت من يعاني موتاً دماغياً وليس الناتو&nbsp; / AA
29 نوفمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني "موتاً دماغياً" ودعاه لمراجعة طبيب.

جاء ذلك تعليقاً على تصريحات ماكرون الأخيرة التي اعتبر فيها أن حلف الناتو يعاني من "موت دماغي".

وأضاف أردوغان: "السيد ماكرون، انظر، أتحدث الآن من تركيا، وسأقول هذا في الناتو أيضاً، عليك أن تفحص موتك الدماغي أولاً".

وتابع الرئيس التركي مخاطباً ماكرون: "الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها.. هل هو من شأنك؟ هل لديك صلاحية اتخاذ قرار كهذا؟".

وشدد الرئيس أردوغان على أن "فرنسا تتجاهل حساسيات تركيا في سوريا وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".

وفي وقت سابق، قال ماكرون: "أدرك مخاوف تركيا الأمنية، لقد تعرضوا للعديد من الهجمات الإرهابية، لكن لا يمكن لتركيا أن تنتظر دعماً وتضامناً من الناتو لعملية تهدد التحالف الدولي لمكافحة داعش".

ووجه مسؤولون أتراك، انتقادات شديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تصريحاته حول عملية نبع السلام.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، إن بلاده أحد أهم أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتؤدي دوراً حيوياً في الحلف.

كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تغريدة عبر تويتر، الخميس، أن ماكرون هو الزعيم الأوروبي الوحيد الذي رفض بدء مفاوضات انضمام شمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها حققت كل طلبات الاتحاد بما في ذلك تغيير اسم البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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