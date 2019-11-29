سياسة
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عباس: الانتخابات العامة ستُجرى خلال أشهر
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، أن الانتخابات العامة ستُجرى خلال الأشهر المقبلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه سفراء فلسطين في الأمم المتحدة وعدد من الدول، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
عباس: الانتخابات العامة ستُجرى خلال أشهر
عباس قال إن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه المشروع ضدّ الاحتلال الاستعماري
29 نوفمبر 2019

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، إن الانتخابات العامَّة ستُجرى خلال الأشهر المقبلة، مؤكّداً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالقهر والظلم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه سفراء فلسطين في الأمم المتَّحدة وعدد من الدول، بمناسبة اليوم العالَمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف عباس: "سنعمل على تنظيم الانتخابات خلال الأشهر المقبلة، وصولاً لأن يكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

والثلاثاء أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تسليم وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، ردّ حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات.

وأرسل عباس، وهو أيضاً زعيم حركة فتح، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رسالة إلى الفصائل في قطاع غزة وبينها حماس، نقلها ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيُصدِر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني تُبحَث خلاله آليات إجرائها.

وعُقِدَت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أُجرِيَت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

وتابع الرئيس الفلسطيني قائلاً: "شعبنا سيواصل كفاحه المشروع ضدّ الاحتلال الاستعماري".

وأوضح: "لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد على سبعين عاماً بعديد من الكوارث والنكبات، ولكن ذلك لم يَثنِ شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته".

وشدّد عباس على تمسُّكه بالسلام العادل المبنيّ على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967.

وأردف: "لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوماً، وقدّمنا مبادرتنا للسلام في فبراير (شباط) 2018 أمام مجلس الأمن، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم".

وبيَّن الرئيس أن الضمانات وُفّرَت لتنفيذ ما يُتَّفَق عليه ضمن فترة زمنية محدَّدة، لتحقيق سلام عادل وشامل، وفق المرجعيات الشرعية الدولية.

وفي 29 نوفمبر من كل عام تحتفل الأمم المتَّحدة باليوم العالَمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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